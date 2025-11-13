Бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Многолетний бюджет ЕС в настоящее время не может финансировать потребности Украины, потребовались бы корректировки, если бы был выбран этот вариант вместо использования замороженных активов ЦБ РФ, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфина стран ЕС.