Бюджет ЕС не может финансировать потребности Украины, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Многолетний бюджет ЕС в настоящее время не может финансировать потребности Украины, потребовались бы корректировки, если бы был выбран этот вариант вместо использования замороженных активов ЦБ РФ, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи глав Минфина стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 13 ноября заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под активы РФ.
"Если бы мы решили выбрать варианты, основанные на бюджете ЕС, это потребовало бы внесения изменений в многолетнюю финансовую рамку. В некотором смысле сейчас ничего не готово - понадобились бы корректировки, чтобы мы могли реализовать этот вариант", - ответил он на вопрос о том, может ли бюджет ЕС позволить финансировать потребности Украины в случае блокировки использования активов ЦБ РФ.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева - речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.