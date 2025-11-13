В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал безумием намерение Европейского союза покрыть все финансовые потребности Украины в следующие два года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала утром в Европарламенте решения Европейского Совета от 23 октября. Она подтвердила намерение Евросовета полностью обеспечить все финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах. В качестве основного механизма для выполнения этого обязательства рассматривается привлечение кредитных средств под обеспечение замороженными российскими суверенными активами.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
