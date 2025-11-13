Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины - РИА Новости, 13.11.2025
16:11 13.11.2025
В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины
В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины - РИА Новости, 13.11.2025
В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины
Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал безумием намерение Европейского союза покрыть все финансовые потребности Украины в следующие два года. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
россия
украина
европа
тьерри мариани
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, тьерри мариани, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Европа, Тьерри Мариани, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Европарламенте назвали безумием намерение ЕС покрыть нужды Украины

Депутат Мариани назвал безумием намерение ЕС покрыть все нужды Украины на 2 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал безумием намерение Европейского союза покрыть все финансовые потребности Украины в следующие два года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен презентовала утром в Европарламенте решения Европейского Совета от 23 октября. Она подтвердила намерение Евросовета полностью обеспечить все финансовые потребности Украины в 2026 и 2027 годах. В качестве основного механизма для выполнения этого обязательства рассматривается привлечение кредитных средств под обеспечение замороженными российскими суверенными активами.
"Безумие продолжается, ЕС всё больше влезает в долги, а по счетам будут платить французы", - написал Мариани в соцсети Х.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На Западе раскрыли два новых способа финансирования Украины
6 ноября, 06:58
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаТьерри МарианиУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕвропарламентЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
