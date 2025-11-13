Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ek-2054689673.html
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева - РИА Новости, 13.11.2025
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:10:00+03:00
2025-11-13T11:10:00+03:00
экономика
россия
украина
киев
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:67:3076:1797_1920x0_80_0_0_03ecca5b5a7d1fdbbb2adb07aa1fa794.jpg
https://ria.ru/20251111/aktivy-2054324009.html
https://ria.ru/20251113/zelenskiy-2054651496.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755864835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70db4d51e40fc40a8ca4b3cb8696d7cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Глава Еврокомиссии назвала три варианта финансирования Киева

Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила о трех вариантах финансирования Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что изучает три варианта финансирования Киева: общий кредит ЕС под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под активы РФ.
"Первый вариант: использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала. Вариант два: заключить межправительственное соглашение, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Вариант три: использовать репарационный кредит, основанный на иммобилизованных российских активах. Этот кредит будет основан на остатках денежных средств на иммобилизованных активах", - сказала она.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На Западе раскрыли новую выходку ЕС для кражи российских активов
11 ноября, 19:53
По ее словам, такое заведомо незаконное использование российских суверенных средств – это якобы "самый эффективный способ поддержать Украину и ее экономику".
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Потерял дар речи": на Западе раскрыли, что недавно произошло с Зеленским
Вчера, 06:10
 
ЭкономикаРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала