Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат
Минобрнауки РФ не собирается вводить полное ограничение приема на платные места для вузов, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет...
2025-11-13T06:39:00+03:00
2025-11-13T06:39:00+03:00
2025-11-13T10:57:00+03:00
россия
2025
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ не собирается вводить полное ограничение приема на платные места для вузов, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет лишь о 10% специальностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест.
"Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких направлениях, как "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Товароведение", "Юриспруденция", "Психология" и ряде других специальностей.
В министерстве также добавили, что данная норма не означает запрета платного приема абитуриентов, набравших менее 50 баллов на ЕГЭ.
Ее действие, как отметили в Минобрнауки РФ, привязано к реальной практике приема на платные места на определенные специальности в конкретных вузах.