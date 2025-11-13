Рейтинг@Mail.ru
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 13.11.2025 (обновлено: 10:57 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/ege-2054653711.html
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат - РИА Новости, 13.11.2025
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат
Минобрнауки РФ не собирается вводить полное ограничение приема на платные места для вузов, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:39:00+03:00
2025-11-13T10:57:00+03:00
общество
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38967/93/389679371_0:49:2904:1683_1920x0_80_0_0_7938a0ffc74250cc00488484e40a480a.jpg
https://ria.ru/20251021/ege-2049621620.html
https://ria.ru/20250423/obrazovanie-2012774677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38967/93/389679371_239:0:2904:1999_1920x0_80_0_0_69690105a18d55de5faf74da878d4909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат

Набравшие менее 50 баллов на ЕГЭ смогут учиться на платных местах в вузах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в московской школе
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в московской школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобрнауки РФ не собирается вводить полное ограничение приема на платные места для вузов, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет лишь о 10% специальностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
21 октября, 16:11
"Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа", - говорится в сообщении.
Речь идет о таких направлениях, как "Бизнес-информатика", "Торговое дело", "Товароведение", "Юриспруденция", "Психология" и ряде других специальностей.
В министерстве также добавили, что данная норма не означает запрета платного приема абитуриентов, набравших менее 50 баллов на ЕГЭ.
Ее действие, как отметили в Минобрнауки РФ, привязано к реальной практике приема на платные места на определенные специальности в конкретных вузах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В России пора ограничить доступность платного высшего образования
23 апреля, 08:00
 
ОбществоРоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала