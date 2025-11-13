В Госдуме надеются, что Дуров понял ситуацию с правами человека в мире

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") в беседе с РИА Новости выразил надежду, что основатель Telegram Павел Дуров осознал, что дела с правами человека в России обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран.

С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.