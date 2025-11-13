Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме надеются, что Дуров понял ситуацию с правами человека в мире - РИА Новости, 13.11.2025
23:53 13.11.2025
В Госдуме надеются, что Дуров понял ситуацию с правами человека в мире
в мире, франция, дубай, павел дуров, алексей журавлев , россия
В мире, Франция, Дубай, Павел Дуров, Алексей Журавлев , Россия
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") в беседе с РИА Новости выразил надежду, что основатель Telegram Павел Дуров осознал, что дела с правами человека в России обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник сообщило, что Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции.
Дуров объявил о появлении в Telegram мини-игры о его побеге из тюрьмы
31 октября, 17:37
31 октября, 17:37
"Надеюсь, что IT-бизнесмен, наконец, осознал, что в родной России дела с правами человека обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран, погрязших во лжи и манипуляциях. По крайней мере, у нас его никто не сажал в тюрьму и на противозаконные действия не толкал, а это уже немаловажно", - сказал Журавлев.
По его мнению, Дурову нужно покидать "гостеприимную" Францию, которая "чуть было не упекла его в тюрьму" и требовала корректировать каналы мессенджера в пользу того или иного кандидата на выборах в Румынии и Молдавии.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября, 08:29
1 октября, 08:29
 
