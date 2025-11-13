В Госдуме надеются, что Дуров понял ситуацию с правами человека в мире

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") в беседе с РИА Новости выразил надежду, что основатель Telegram Павел Дуров осознал, что дела с правами человека в России обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран.
"Надеюсь, что IT-бизнесмен, наконец, осознал, что в родной России дела с правами человека обстоят куда лучше, чем в большинстве западных стран, погрязших во лжи и манипуляциях. По крайней мере, у нас его никто не сажал в тюрьму и на противозаконные действия не толкал, а это уже немаловажно", - сказал Журавлев.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года. Согласно действовавшим мерам судебного контроля, ему было запрещено покидать страну, он был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти Франции позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель, однако это было сделано в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля в отношении Дурова. Ему разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают родственники бизнесмена и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В конце августа 2024 года Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, но ему было запрещено покидать Францию.