AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции, передает AFP.
"Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы", — сообщило агентство со ссылкой на судебный источник.
По его словам, предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года, ему было запрещено покидать страну. Бизнесмен был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля. Основателю Telegram разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают его родственники и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Бизнесмена задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
