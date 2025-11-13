Рейтинг@Mail.ru
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 13.11.2025 (обновлено: 16:43 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/durov--2054803680.html
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции - РИА Новости, 13.11.2025
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции
Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции, передает AFP. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:21:00+03:00
2025-11-13T16:43:00+03:00
франция
дубай
сша
павел дуров
в мире
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20251029/durov-2051642876.html
https://ria.ru/20251021/durov-2049508909.html
https://ria.ru/20251013/shtraf-2047908108.html
франция
дубай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, дубай, сша, павел дуров, в мире, telegram
Франция, Дубай, США, Павел Дуров, В мире, Telegram
AFP: Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

AFP: основатель Telegram Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 13 ноя — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции, передает AFP.
"Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, которому предъявили обвинения в серии правонарушений, связанных с организованной преступностью, добился снятия мер, которые запрещали ему выезжать за границу и обязывали его отмечаться в полицейском участке Ниццы", — сообщило агентство со ссылкой на судебный источник.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Дуров заявил, что ему все больше нравится жить в Дубае
29 октября, 20:17
По его словам, предприниматель полностью соблюдал судебный контроль.
Дуров находился во Франции с конца августа 2024 года, ему было запрещено покидать страну. Бизнесмен был обязан отмечаться в комиссариате полиции по месту регистрации дважды в неделю. В марте власти позволили ему совершить поездку в Дубай на несколько недель в порядке исключения. После этого в мае Дурову не разрешили посетить США для встречи с инвесторами и Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
21 октября, 05:39
С 10 июля французские следователи ослабили меры судебного контроля. Основателю Telegram разрешили покидать Францию сроком на две недели для поездок в Дубай, где проживают его родственники и расположены офисы Telegram. При этом Дурова обязали заранее уведомлять следственного судью об отъезде.
Бизнесмена задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Кадр видео, опубликованного Павлом Дуровым - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дурову может грозить штраф за купание в Кольсайском озере
13 октября, 10:48
 
ФранцияДубайСШАПавел ДуровВ миреTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала