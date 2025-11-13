Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП на федеральной трассе "Амур" в сгоревшем автобусе выросло до шести, один из них – несовершеннолетний, сообщает СУСК РФ по Амурской области.

Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших, их доставили в лечебное учреждение.

"Шесть человек получили повреждения. Один из пострадавших - несовершеннолетний, у него ушиб мягких тканей носа. Одной женщине с переломом голеностопного сустава понадобилась госпитализация", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ДТП с участием грузовика и пригородного автобуса, в котором было 14 пассажиров, произошло в среду вечером на 1334-м километре автодороги федерального значения "Амур". Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса. В результате происшествия автобус выгорел полностью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).