Рейтинг@Mail.ru
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/dtp-2054663250.html
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести - РИА Новости, 13.11.2025
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести
Количество пострадавших в ДТП на федеральной трассе "Амур" в сгоревшем автобусе выросло до шести, один из них – несовершеннолетний, сообщает СУСК РФ по Амурской РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:40:00+03:00
2025-11-13T08:40:00+03:00
происшествия
россия
амурская область
шимановский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_0:105:3119:1859_1920x0_80_0_0_c9c519145823158273ad0efd07185915.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnoyarsk-2054475506.html
россия
амурская область
шимановский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269897_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_58e962466d9b2b235590749f95201bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, амурская область, шимановский район
Происшествия, Россия, Амурская область, Шимановский район
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье выросло до шести

Количество пострадавших в сгоревшем автобусе на трассе в Приамурье выросло до 6

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП на федеральной трассе "Амур" в сгоревшем автобусе выросло до шести, один из них – несовершеннолетний, сообщает СУСК РФ по Амурской области.
Ранее ведомство сообщало о двух пострадавших, их доставили в лечебное учреждение.
"Шесть человек получили повреждения. Один из пострадавших - несовершеннолетний, у него ушиб мягких тканей носа. Одной женщине с переломом голеностопного сустава понадобилась госпитализация", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ДТП с участием грузовика и пригородного автобуса, в котором было 14 пассажиров, произошло в среду вечером на 1334-м километре автодороги федерального значения "Амур". Предварительной причиной столкновения стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автобуса. В результате происшествия автобус выгорел полностью. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Прокуратура Шимановского района организовала проверку по факту ДТП.
Последствия ДТП с участием автобуса в Красноярском крае. 12 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Красноярском крае автобус с 35 пассажирами выехал на встречку
12 ноября, 14:16
 
ПроисшествияРоссияАмурская областьШимановский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала