Лавров назвал условия проведения саммита с США

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье. опубликованной на сайте МИД России, заявил, что Россия готова провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на проработанные итоги встречи на Аляске.
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Лавров назвал главное в подготовке будущего саммита России и США
21 октября, 13:53
"Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы, если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски", - сказал министр иностранных дел в интервью газете.
Лавров добавил, что дата саммита не определена, российско-американские контакты продолжаются.
Он также заявил, что "европейские хозяева" Владимира Зеленского пытаются сбить президента США Дональда Трампа "с предложенного им же пути – именно к устойчивому долговременному миру, а не к немедленному прекращению огня". По словам министра, это делается, чтобы Киев смог получить передышку и продолжать войну против России.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.