Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах

РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Главреда издания "Довод*" (включено в реестр иноагентов в РФ) Илью Косыгина** (признан иноагентом) разыскивают по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.

Ранее МВД РФ объявило в розыск Косыгина** по уголовной статье, сообщалось на сайте ведомства. По какой именно статье разыскивается журналист, не уточнялось.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность Косыгина** Ильи Евгеньевича, 1983г.р., причастного к нарушению порядка деятельности иностранного агента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2023 года Косыгин** признан Минюстом иностранным агентом. Несмотря на осведомленность о необходимости указания в своих материалах соответствующей маркировки, фигурант это требование законодательства проигнорировал, в том числе после неоднократного привлечения его Октябрьским районным судом Владимира к административной ответственности.

В марте СУСК России по Владимирской области возбудило в отношении Косыгина** уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК России (нарушения порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). В октябре Косыгин** объявлен в розыск, уточняет УФСБ.

* СМИ, выполняющее функции иноагента