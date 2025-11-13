Рейтинг@Mail.ru
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/delo-2054706509.html
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 13.11.2025
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах
Главреда издания "Довод*" (включено в реестр иноагентов в РФ) Илью Косыгина** (признан иноагентом) разыскивают по уголовному делу о нарушении порядка... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:58:00+03:00
2025-11-13T11:58:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
владимир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053479963_0:59:640:419_1920x0_80_0_0_ff1b1640295e57a158bce04fd25393e3.jpg
https://ria.ru/20251101/kotrikadze-2052368618.html
https://ria.ru/20251021/perechen-2049632126.html
россия
владимирская область
владимир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053479963_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_0a7f010bea072c255d733c0882fa6c01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, владимир
Происшествия, Россия, Владимирская область, Владимир
Главреда "Довода*" объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах

Главреда "Довода" Косыгина объявили в розыск за нарушение закона об иноагентах

© Фото : соцсетиИлья Косыгин**
Илья Косыгин** - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : соцсети
Илья Косыгин**. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Главреда издания "Довод*" (включено в реестр иноагентов в РФ) Илью Косыгина** (признан иноагентом) разыскивают по уголовному делу о нарушении порядка деятельности иностранного агента, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по Владимирской области.
Ранее МВД РФ объявило в розыск Косыгина** по уголовной статье, сообщалось на сайте ведомства. По какой именно статье разыскивается журналист, не уточнялось.
Екатерина Котрикадзе** - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СК завершил расследование дела против журналистки "Дождя"* Котрикадзе**
1 ноября, 16:47
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность Косыгина** Ильи Евгеньевича, 1983г.р., причастного к нарушению порядка деятельности иностранного агента", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре 2023 года Косыгин** признан Минюстом иностранным агентом. Несмотря на осведомленность о необходимости указания в своих материалах соответствующей маркировки, фигурант это требование законодательства проигнорировал, в том числе после неоднократного привлечения его Октябрьским районным судом Владимира к административной ответственности.
В марте СУСК России по Владимирской области возбудило в отношении Косыгина** уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК России (нарушения порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). В октябре Косыгин** объявлен в розыск, уточняет УФСБ.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** признан иноагентом в РФ
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
21 октября, 16:50
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьВладимир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала