В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания - РИА Новости, 13.11.2025
22:18 13.11.2025
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
республика дагестан
республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания

В Дагестане за год приостановили работу шести предприятий общественного питания

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суды в Дагестане с начала 2025 года приостановили работу шести предприятий общественного питания на срок до 35 суток, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике в ответ на информацию о якобы закрытии в регионе за три дня более 100 точек общепита.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что в Дагестане за три дня якобы закрыли больше 100 точек с кавказской кухней "из-за массовых отравлений и антисанитарии".
"В 2025 году управлением проведено 104 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении предприятий общественного питания. По результатам проверок в отношении 20 предприятий были применены меры обеспечения в виде временного запрета деятельности. По итогам рассмотрения административных дел в судах республики вынесены решения о приостановлении деятельности шести предприятий общественного питания на срок от 10 до 35 суток", – говорится в сообщении.
В остальных случаях по результатам проверок были наложены административные штрафы, добавили в ведомстве.
В Махачкале произошло массовое отравление едой из кафе
Республика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
