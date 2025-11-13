В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суды в Дагестане с начала 2025 года приостановили работу шести предприятий общественного питания на срок до 35 суток, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике в ответ на информацию о якобы закрытии в регионе за три дня более 100 точек общепита.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что в Дагестане за три дня якобы закрыли больше 100 точек с кавказской кухней "из-за массовых отравлений и антисанитарии".

"В 2025 году управлением проведено 104 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении предприятий общественного питания. По результатам проверок в отношении 20 предприятий были применены меры обеспечения в виде временного запрета деятельности. По итогам рассмотрения административных дел в судах республики вынесены решения о приостановлении деятельности шести предприятий общественного питания на срок от 10 до 35 суток", – говорится в сообщении.