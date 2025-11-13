https://ria.ru/20251113/dagestan-2054872865.html
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания - РИА Новости, 13.11.2025
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания
Суды в Дагестане с начала 2025 года приостановили работу шести предприятий общественного питания на срок до 35 суток, сообщили в управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T22:18:00+03:00
2025-11-13T22:18:00+03:00
2025-11-13T22:18:00+03:00
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004312739_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_2d88c0b67b83e1b8d21c5c238cd85e22.jpg
https://ria.ru/20251113/mahachkala-2054823443.html
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004312739_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_b85c639226c3f8e3bb9a3a5fcd7b96ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания
В Дагестане за год приостановили работу шести предприятий общественного питания
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Суды в Дагестане с начала 2025 года приостановили работу шести предприятий общественного питания на срок до 35 суток, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике в ответ на информацию о якобы закрытии в регионе за три дня более 100 точек общепита.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что в Дагестане
за три дня якобы закрыли больше 100 точек с кавказской кухней "из-за массовых отравлений и антисанитарии".
"В 2025 году управлением проведено 104 контрольных (надзорных) мероприятия в отношении предприятий общественного питания. По результатам проверок в отношении 20 предприятий были применены меры обеспечения в виде временного запрета деятельности. По итогам рассмотрения административных дел в судах республики вынесены решения о приостановлении деятельности шести предприятий общественного питания на срок от 10 до 35 суток", – говорится в сообщении.
В остальных случаях по результатам проверок были наложены административные штрафы, добавили в ведомстве.