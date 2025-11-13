https://ria.ru/20251113/dagestan-2054854039.html
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре пострадали при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по республике.
"ДТП произошло на автодороге республиканского значения "Махачкала-Буйнакск". Столкнулись "ЗиЛ" грузовой и три легковых автомобиля. В результате происшествия пострадало пять человек, из которых, к сожалению, один человек скончался. Пострадавшие переданы врачам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ведомства деблокировали пострадавших в ДТП.