В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек

МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре пострадали при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по республике.

"ДТП произошло на автодороге республиканского значения "Махачкала-Буйнакск". Столкнулись "ЗиЛ" грузовой и три легковых автомобиля. В результате происшествия пострадало пять человек, из которых, к сожалению, один человек скончался. Пострадавшие переданы врачам", - говорится в сообщении.