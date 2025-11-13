Рейтинг@Mail.ru
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/dagestan-2054854039.html
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек - РИА Новости, 13.11.2025
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек
Один человек погиб, еще четыре пострадали при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:53:00+03:00
2025-11-13T19:53:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251112/podmoskove-2054411188.html
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия
Происшествия, Республика Дагестан, Россия
В массовом ДТП в Дагестане погиб один человек

В массовом ДТП в Дагестане один человек погиб и четверо пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре пострадали при столкновении грузовика и трех легковых автомобилей в Дагестане, сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по республике.
"ДТП произошло на автодороге республиканского значения "Махачкала-Буйнакск". Столкнулись "ЗиЛ" грузовой и три легковых автомобиля. В результате происшествия пострадало пять человек, из которых, к сожалению, один человек скончался. Пострадавшие переданы врачам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ведомства деблокировали пострадавших в ДТП.
Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Подмосковье возбудили дело после ДТП с подростком на багги
12 ноября, 10:56
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала