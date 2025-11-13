Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря на Земле прошла наивысшую фазу
Наука
 
13.11.2025
Магнитная буря на Земле прошла наивысшую фазу
Магнитная буря на Земле прошла наивысшую фазу - РИА Новости, 13.11.2025
Магнитная буря на Земле прошла наивысшую фазу
Магнитная буря прошла наивысшую фазу и ослабевает, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 13.11.2025
2025
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Магнитная буря прошла наивысшую фазу и ослабевает, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Геомагнитная буря, наблюдающаяся на Земле вторые сутки, постепенно идет на спад, но может наблюдаться еще около суток, до конца сегодняшнего дня. В пике, который наблюдался вчера, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году (иными словами, событие является самой сильной бурей года), но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был", — говорится в релизе.
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12 ноября, 12:25
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
12 ноября, 12:25
Ученые отметили, что развитие бури сильно отличалось от спрогнозированного сценария. К Земле должны были прийти три выброшенных Солнцем газовых облака, причем последнее было особенно сильным. Фактически же по составленным графикам понять последовательность событий оказалось крайне трудно.
"В настоящий момент предполагается, что самый сильный и быстрый выброс, шедший последним, как и ожидалось, догнал по дороге к Земле движущиеся впереди два более ранних облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом, сильно увеличив их скорость и ударную силу, но, соответственно, затормозившись о них и сильно утратив собственную пробивную способность", — рассказали в Лаборатории.

Таким образом, к Земле пришла единая протяженная магнито-плазменная структура. Первый удар оказался самым сильным, а основное ядро главного выброса проходит с существенно более низкими скоростями, чем предполагалось ранее (800-1000 против 1400 километров в секунду).

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.

Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
