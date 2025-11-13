Магнитная буря на Земле прошла наивысшую фазу

«

"В настоящий момент предполагается, что самый сильный и быстрый выброс, шедший последним, как и ожидалось, догнал по дороге к Земле движущиеся впереди два более ранних облака, но не поглотил их, а смял и разогнал своим фронтом, сильно увеличив их скорость и ударную силу, но, соответственно, затормозившись о них и сильно утратив собственную пробивную способность", — рассказали в Лаборатории.