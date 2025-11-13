Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 13.11.2025
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
Украинский беспилотник в четверг утром атаковал жилой дом в Первомайском городском округе ЛНР, пострадала пожилая пара, они доставлены в больницу, сообщил глава
ЛУГАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Украинский беспилотник в четверг утром атаковал жилой дом в Первомайском городском округе ЛНР, пострадала пожилая пара, они доставлены в больницу, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
"Сегодня утром вражеский беспилотник совершил атаку на Первомайский городской округ. Удар пришелся по жилому дому, в результате чего пострадала пожилая пара… Пострадавшие доставлены в медучреждение, им оказана вся необходимая помощь", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По его словам, в доме загорелась летняя кухня, однако пожарные оперативно ликвидировали пожар.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В США раскрыли, кто готовится на смену Зеленскому
Заголовок открываемого материала