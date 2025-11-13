https://ria.ru/20251113/bpl-2054723269.html
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
При атаке беспилотника ВСУ в ЛНР пострадала пожилая пара
Украинский беспилотник в четверг утром атаковал жилой дом в Первомайском городском округе ЛНР, пострадала пожилая пара, они доставлены в больницу, сообщил глава РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
происшествия
луганская народная республика
