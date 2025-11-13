ЕС хочет предложить США план реализации следующего этапа торговой сделки

Как отмечает агентство, соглашение между США и ЕС включало обязательства продолжать работу над такими вопросами, как решение проблемы экспорта стали и нетарифных барьеров.

При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.