ЕС хочет предложить США план реализации следующего этапа торговой сделки

ЕС намерен предложить США план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.11.2025
Bloomberg: ЕС предложит США план реализации следующего этапа торговой сделки
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ЕС намерен предложить США план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ЕС
намерен предложить США
план, который позволит реализовать следующий этап торгового соглашения... Этот шаг стал ответом на предложения, которые Вашингтон
направил Брюсселю
ранее в этом году с требованием разработать юридически обязывающий план по пересмотру правил ЕС, которые, по его словам, наносят ущерб американскому бизнесу", - говорится в публикации
.
По данным агентства, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович
должен встретиться с американскими коллегами в конце ноября.
Как отмечает агентство, соглашение между США и ЕС включало обязательства продолжать работу над такими вопросами, как решение проблемы экспорта стали и нетарифных барьеров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и президент США Дональд Трамп
27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.