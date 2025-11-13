Рейтинг@Mail.ru
"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:13 13.11.2025 (обновлено: 09:14 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/basketbol-2054668017.html
"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри
"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри - РИА Новости Спорт, 13.11.2025
"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри
"Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 13.11.2025
2025-11-13T09:13:00+03:00
2025-11-13T09:14:00+03:00
баскетбол
спорт
стефен карри
шэй гилджес-александер
никола йокич
голден стэйт уорриорз
сан-антонио спёрс
оклахома-сити тандер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521331_0:0:1568:882_1920x0_80_0_0_341db4e913e48261be4511ebc0f370a6.png
/20251112/nba-2054420371.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847521331_196:0:1372:882_1920x0_80_0_0_fee5bb8381afdf68d7f2a9a1ba700f92.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, стефен карри, шэй гилджес-александер, никола йокич, голден стэйт уорриорз, сан-антонио спёрс, оклахома-сити тандер, нба
Баскетбол, Спорт, Стефен Карри, Шэй Гилджес-Александер, Никола Йокич, Голден Стэйт Уорриорз, Сан-Антонио Спёрс, Оклахома-Сити Тандер, НБА
"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри

"Голден Стэйт" обыграл "Сан-Антонио" в матче НБА

© Фото : Сайт НБАСтефен Карри
Стефен Карри - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Сайт НБА
Читать в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
НБА
13 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Сан-Антонио
120 : 125
Голден Стэйт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 125:120 (14:28, 35:28, 43:28, 33:36) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри из "Голден Стэйт", на счету которого 46 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (31), записавший на свой счет также 15 подборов и 10 передач. Помимо него, в составе "Спёрс" трипл-даблом отметился Стефон Касл (23 очка, 10 подборов, 10 передач).
"Голден Стэйт" с семью победами занимает девятое место в таблице Западной конференции, "Сан-Антонио", выигравший восемь матчей, идет третьим.
В другом матче дня действующий чемпион "Оклахома-Сити Тандер" благодаря 30 очкам самого ценного игрока прошлого сезона Шэя Гилджес-Александера разгромил дома "Лос-Анджелес Лейкерс" (121:92). "Денвер Наггетс" благодаря 55 очкам и 12 подборам Николы Йокича обыграл в гостях "Лос-Анджелес Клипперс" (130:116). Сербский центровой провел четвертый матч в карьере с 50 и более очками.
Результаты других матчей:
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"
12 ноября, 11:24
 
БаскетболСпортСтефен КарриШэй Гилджес-АлександерНикола ЙокичГолден Стэйт УорриорзСан-Антонио СпёрсОклахома-Сити ТандерНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала