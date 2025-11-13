"Голден Стэйт" обыграл "Сперс" благодаря 46 очкам Карри

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Голден Стэйт Уорриорз" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
13 ноября 2025 • начало в 04:00
Завершен
Встреча в Сан-Антонио завершилась со счетом 125:120 (14:28, 35:28, 43:28, 33:36) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри из "Голден Стэйт", на счету которого 46 очков. В составе проигравших больше всех очков набрал Виктор Вембаньяма (31), записавший на свой счет также 15 подборов и 10 передач. Помимо него, в составе "Спёрс" трипл-даблом отметился Стефон Касл (23 очка, 10 подборов, 10 передач).
"Голден Стэйт" с семью победами занимает девятое место в таблице Западной конференции, "Сан-Антонио", выигравший восемь матчей, идет третьим.
В другом матче дня действующий чемпион "Оклахома-Сити Тандер" благодаря 30 очкам самого ценного игрока прошлого сезона Шэя Гилджес-Александера разгромил дома "Лос-Анджелес Лейкерс" (121:92). "Денвер Наггетс" благодаря 55 очкам и 12 подборам Николы Йокича обыграл в гостях "Лос-Анджелес Клипперс" (130:116). Сербский центровой провел четвертый матч в карьере с 50 и более очками.
Результаты других матчей:
- "Детройт Пистонс" - "Чикаго Буллз" - 124:113;
- "Нью-Йорк Никс" - "Орландо Мэджик" - 107:124;
- "Шарлотт Хорнетс" - "Милуоки Бакс" - 111:100;
- "Бостон Селтикс" - "Мемфис Гриззлис" - 131:95;
- "Майами Хит" - "Кливленд Кавальерс" - 116:130;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 117:125;
- "Хьюстон Рокетс" - "Вашингтон Уизардс" - 135:112;
- "Даллас Маверикс" - "Финикс Санз" - 114:123;
- "Сакраменто Кингз" - "Атланта Хокс" - 100:133.