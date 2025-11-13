Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества

КАЗАНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Китайский автопроизводитель Chery рассматривает Российскую Федерацию и, в частности, Татарстан, как потенциальную площадку для промышленного, технологического и научного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова по итогам его встречи с председателем правления компании Chery Инь Тунъюэ.

Минниханов в четверг находится в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных китайских провинций и промышленных компаний. В частности глава Татарстана посетил компанию Chery, которая осуществляет полный производственно-технологический цикл: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и глобальной дистрибуций автомобилей, включая транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, гибридные модели и электромобили нового поколения.

"На встрече обсудили перспективы компании по развитию. Chery рассматривает Российскую Федерацию и, в частности, Республику Татарстан, как потенциальную площадку для промышленного, технологического и научного сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Новый модельный ряд автомобилей семейства Chery, еще не поступивших в продажу, был продемонстрирован на площадке высокотехнологичного индустриального парка в городе Хучжоу, который также посетил Минниханов.

В индустриальном парке главе Татарстана презентовали электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang. Машина рассчитана на двух пассажиров, предназначена для маршрутов средней и большой дальности и способна поднять груз до 950 килограммов. Это первый в мире автономный пассажирский eVTOL, получивший "три полных сертификата".