Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
18:59 13.11.2025
Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества
Chery рассматривает Татарстан в качестве площадки для сотрудничества
республика татарстан
экономика
китай
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
китай
республика татарстан (татарстан)
экономика, китай, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
Республика Татарстан, Экономика, Китай, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили у официального дилерского центра Chery
Автомобили у официального дилерского центра Chery. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 ноя – РИА Новости. Китайский автопроизводитель Chery рассматривает Российскую Федерацию и, в частности, Татарстан, как потенциальную площадку для промышленного, технологического и научного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова по итогам его встречи с председателем правления компании Chery Инь Тунъюэ.
Минниханов в четверг находится в КНР с рабочей поездкой, в ходе которой проходят его встречи с руководством отдельных китайских провинций и промышленных компаний. В частности глава Татарстана посетил компанию Chery, которая осуществляет полный производственно-технологический цикл: от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и глобальной дистрибуций автомобилей, включая транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, гибридные модели и электромобили нового поколения.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Татарстан отгрузил партию пшеницы во Вьетнам
10 ноября, 19:43
"На встрече обсудили перспективы компании по развитию. Chery рассматривает Российскую Федерацию и, в частности, Республику Татарстан, как потенциальную площадку для промышленного, технологического и научного сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Новый модельный ряд автомобилей семейства Chery, еще не поступивших в продажу, был продемонстрирован на площадке высокотехнологичного индустриального парка в городе Хучжоу, который также посетил Минниханов.
В индустриальном парке главе Татарстана презентовали электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки (eVTOL) компании eHang. Машина рассчитана на двух пассажиров, предназначена для маршрутов средней и большой дальности и способна поднять груз до 950 килограммов. Это первый в мире автономный пассажирский eVTOL, получивший "три полных сертификата".
Кроме того, китайские разработчики представили робота, способного не только выполнять базовые команды, но и подниматься и спускаться по лестнице, что применимо, например, в работе доставщика. Отдельное внимание было уделено проектам по передвижению маломобильных групп, в частности производству электрических колясок, которые помогают передвигаться не за счет усилий пользователя, а при помощи электропривода.
Женщина с собакой на собачьей площадке в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Разработчик рассказал о нацстандарте инфраструктуры для выгула собак
Вчера, 09:51
 
