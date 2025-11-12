https://ria.ru/20251112/zdravookhranenie-2054562216.html
Россия и Казахстан признали важность сотрудничества в здравоохранении
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан признают важность продолжения сотрудничества в сферах здравоохранения и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте
Кремля.
"Стороны признают важность продолжения сотрудничества в сферах здравоохранения, профессиональной подготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, активизации научной деятельности, в том числе с использованием искусственного интеллекта, развития медицинской и фармацевтической промышленности, а также совершенствования организации медицинской помощи", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин
и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в среду по итогам переговоров в Кремле подписали Декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.