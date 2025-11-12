Захарова: целью статьи FT о Рубио и Лаврове была попытка сорвать переговоры

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цель недавней публикации статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре заключалась в том, чтобы сорвать переговорный процесс, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта статья в Financial Times была абсолютно точно скомпилирована, она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие британские журналисты как таковые. А, конечно, те, кто стоит за ними и над ними. А почему? Да потому что нужно сделать все, с их точки зрения, чтобы сорвать переговорный процесс", - заявила Захарова в ходе эфира на радио Sputnik.
Дипломат напомнила, как в 2022 году Великобритания уже сорвала переговоры, направив Бориса Джонсона на Украину, где ему удалось переубедить Владимира Зеленского выйти из мирного процесса. По ее словам, договоренности на том этапе "вот-вот должны были выйти и появиться на свет", однако Борису Джонсону тогда удалось "в ручном режиме" решить этот вопрос.
"И сейчас им нужно было сделать все для того, чтобы испортить... Сделать что-то, вот все, что хочешь, лишь бы только не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики…", - резюмировала Захарова.