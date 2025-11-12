Захарова: целью статьи FT о Рубио и Лаврове была попытка сорвать переговоры

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Цель недавней публикации статьи Financial Times о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре заключалась в том, чтобы сорвать переговорный процесс, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.