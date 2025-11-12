Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/vstrecha-2054454064.html
Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция - РИА Новости, 12.11.2025
Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:17:00+03:00
2025-11-12T14:17:00+03:00
политика
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054435684_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef2249eeee1520fe8c93a4360e917729.jpg
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина и Токаева
Переговоры Путина и Токаева
2025-11-12T14:17
true
PT74M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054435684_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c1ff9920728dfb589f07cdde02bffbac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, видео
Политика, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
2025-11-12T14:17
true
PT74M39S

Переговоры Путина и Токаева. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
ПолитикаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала