https://ria.ru/20251112/vizit-2054572093.html
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что его визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества между странами. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:09:00+03:00
2025-11-12T18:09:00+03:00
2025-11-12T18:09:00+03:00
россия
казахстан
москва
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054570957.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев
Токаев уверен, что его визит в РФ расширит сотрудничество между двумя странами