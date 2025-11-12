Рейтинг@Mail.ru
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
18:09 12.11.2025
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что его визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества между странами. РИА Новости, 12.11.2025
россия, казахстан, москва, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Москва, Касым-Жомарт Токаев
Визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества, заявил Токаев

Токаев уверен, что его визит в РФ расширит сотрудничество между двумя странами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что его визит в Россию создаст задел для расширения сотрудничества между странами.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
"Уверен, мой визит и достигнутые договоренности создадут существенный задел для освоения новых горизонтов тесного сотрудничества, взаимодействия, станут залогом успешной реализации общих планов на благо наших народов", - сказал Токаев на торжественном приеме в рамках своего госвизита в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы
РоссияКазахстанМоскваКасым-Жомарт Токаев
 
 
