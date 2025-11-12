Рейтинг@Mail.ru
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США - РИА Новости, 12.11.2025
18:34 12.11.2025
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не сказал бы, что в российско-американском взаимодействии пауза, но революционных новостей пока нет.
в мире
россия
сша
юрий ушаков
павел зарубин
россия
сша
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США

Ушаков не согласился с утверждением, что во взаимодействии РФ и США пауза

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не сказал бы, что в российско-американском взаимодействии пауза, но революционных новостей пока нет.
"Я бы не сказал, что пауза, но таких революционных новостей пока нет", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, есть ли новости по взаимодействию России и США или они находятся в состоянии паузы.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США
