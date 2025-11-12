https://ria.ru/20251112/ushakov-2054585461.html
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не сказал бы, что в российско-американском взаимодействии пауза, но революционных новостей пока нет. РИА Новости, 12.11.2025
Ушаков ответил на вопрос об отношениях России и США
Ушаков не согласился с утверждением, что во взаимодействии РФ и США пауза