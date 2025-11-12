Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о контактах России и США
18:33 12.11.2025 (обновлено: 19:52 12.11.2025)
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков рассказал о контактах России и США
Взаимодействие между Россией и США происходит на разных направлениях, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.11.2025
Ушаков рассказал о контактах России и США

Ушаков: контакты между РФ и США проводятся на различных уровнях

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Взаимодействие между Россией и США происходит на разных направлениях, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
"Контакты проводятся на различных уровнях. Работают посольства в Вашингтоне и Москве", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Взбесить Россию": в США выступили с жестким предупреждением Европе
8 ноября, 19:25
При этом Ушаков отметил, что проблемы в отношениях решаются не так быстро, как хотелось бы, но паузы нет.
Ранее помощник президента сообщил, что сейчас главная тема в российско-американских контактах — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

В Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, серьезных шагов к налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и США сделано не было. При этом ситуация на уровне глав государств "более живая".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В США считают, что сотрудничество с Россией идет на пользу миру
11 ноября, 22:10
 
