Ушаков рассказал о контактах России и США

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Взаимодействие между Россией и США происходит на разных направлениях, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
«
"Контакты проводятся на различных уровнях. Работают посольства в Вашингтоне и Москве", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
При этом Ушаков отметил, что проблемы в отношениях решаются не так быстро, как хотелось бы, но паузы нет.
Ранее помощник президента сообщил, что сейчас главная тема в российско-американских контактах — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
В Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, серьезных шагов к налаживанию диалога между дипломатическими ведомствами России и США сделано не было. При этом ситуация на уровне глав государств "более живая".
11 ноября, 22:10