Ушаков рассказал о контактах России и США

В Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.