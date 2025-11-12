https://ria.ru/20251112/ushakov-2054529153.html
Ушаков рассказал о контактах России и США
Ушаков рассказал о контактах России и США
Контакты России и США сейчас идут, хотя и в ограниченном масштабе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 12.11.2025
Ушаков: контакты России и США идут в ограниченном масштабе