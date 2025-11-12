Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и другие украинские чиновники покупают материалы в зарубежной прессе на деньги фигурирующего в коррупционном скандале бизнесмена Тимура Миндича, заявил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.