Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича - РИА Новости, 12.11.2025
13:19 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054457316.html
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича - РИА Новости, 12.11.2025
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и другие украинские чиновники покупают материалы в зарубежной прессе на деньги фигурирующего в коррупционном... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T13:19:00+03:00
2025-11-12T13:19:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
александр дубинский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, александр дубинский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Александр Дубинский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича

Дубинский: Ермак покупает статьи в зарубежной прессе на деньги Миндича

© Фото : Антикоррупционное бюро УкраиныСумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Антикоррупционное бюро Украины
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича . Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и другие украинские чиновники покупают материалы в зарубежной прессе на деньги фигурирующего в коррупционном скандале бизнесмена Тимура Миндича, заявил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Мы уже привыкли, что на сворованные Миндичем деньги Ермак покупает статейки в американской прессе... Так вот вопрос, статья Залужного в New York Post с повторением тезисов пропаганды (офиса Зеленского - ред.) "нет коррупции, и призывы к миру преждевременны" - это тоже за деньги Миндича?" - написал Дубинский в Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.
