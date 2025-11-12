Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и другие украинские чиновники покупают материалы в зарубежной прессе на деньги фигурирующего в коррупционном скандале бизнесмена Тимура Миндича, заявил в среду депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Мы уже привыкли, что на сворованные Миндичем деньги Ермак покупает статейки в американской прессе... Так вот вопрос, статья Залужного в New York Post с повторением тезисов пропаганды (офиса Зеленского - ред.) "нет коррупции, и призывы к миру преждевременны" - это тоже за деньги Миндича?" - написал Дубинский в Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка. В среду правительство Украины на фоне расследования о коррупции в сфере энергетики отстранило от должности министра юстиции Галущенко.