Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Минобороны Турции официально сообщило о 20 погибших в результате крушения самолета в Грузии, обнародовав их имена.
Министерство обороны Турции во вторник заявило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Расследование причин крушения турецкого военного самолета в Грузии будет проводиться с особой тщательностью, заявила во вторник администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших", - говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера в Х, где обнародованы имени и звания погибших 20 военнослужащих.