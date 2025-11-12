Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/turtsiya-2054382082.html
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии - РИА Новости, 12.11.2025
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии
Минобороны Турции официально сообщило о 20 погибших в результате крушения самолета в Грузии, обнародовав их имена. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T07:51:00+03:00
2025-11-12T07:51:00+03:00
в мире
турция
грузия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
яшар гюлер
c-130 hercules
с-130
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054200258_0:18:672:396_1920x0_80_0_0_1f0d4422812c6b77d3a52426448e71b8.jpg
https://ria.ru/20251112/aviakatastrofa-2054378521.html
турция
грузия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054200258_0:0:672:504_1920x0_80_0_0_6474fd2bc9f59ed3a55fc0a03eba018d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, грузия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер, c-130 hercules, с-130
В мире, Турция, Грузия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер, C-130 Hercules, С-130
Минобороны Турции назвало число погибших при крушении самолета в Грузии

Минобороны Турции сообщило о 20 погибших при крушении самолета в Грузии

© TV ImediТурецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© TV Imedi
Турецкий военный самолет разбился у грузино-азербайджанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Минобороны Турции официально сообщило о 20 погибших в результате крушения самолета в Грузии, обнародовав их имена.
Министерство обороны Турции во вторник заявило, что военно-транспортный самолёт Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Расследование причин крушения турецкого военного самолета в Грузии будет проводиться с особой тщательностью, заявила во вторник администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших", - говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера в Х, где обнародованы имени и звания погибших 20 военнослужащих.
Место крушения турецкого военного самолета на грузино-азербайджанской границе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Разрушение турецкого самолета в воздухе может указывать на взрыв, пишут СМИ
07:01
 
В миреТурцияГрузияАнкара (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганЯшар ГюлерC-130 HerculesС-130
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала