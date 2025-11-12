Токаев рассказал о товарообороте Казахстана и России

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Владимиром Путиным. "Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал Токаев на переговорах с президентом России

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.

В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций.