Токаев рассказал о товарообороте Казахстана и России
Токаев рассказал о товарообороте Казахстана и России
Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:23:00+03:00
2025-11-12T15:23:00+03:00
2025-11-12T16:33:00+03:00
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Товарооборот Казахстана и России в ближайшее время достигнет намеченной цели в 30 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Мы поставили задачу довести товарооборот до 30 миллиардов долларов. Полагаю, что это очень реальный показатель, и в самое ближайшее время мы достигнем намеченной цели", - сказал Токаев
на переговорах с президентом России Владимиром Путиным
.
Токаев во вторник прибыл в Москву
с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжилась переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.