Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
14:49 12.11.2025 (обновлено: 14:56 12.11.2025)
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить с государственным визитом республику в 2026 году. РИА Новости, 12.11.2025
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
владимир путин
казахстан
россия
2025
в мире, казахстан, россия, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в 2026 году

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить с государственным визитом республику в 2026 году.
"Я с удовольствием Вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом", - сказал Токаев на переговорах с Путиным.
У Казахстана нет проблем в отношениях с Россией, заявил Токаев
Вчера, 14:48
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.
В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.
Президенты, как ожидается, обсудят развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.
Токаев назвал визит в Россию главным событием 2025 года
Вчера, 14:47
 
В миреКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
