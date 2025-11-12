https://ria.ru/20251112/tokai-2054490051.html
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить с государственным визитом республику в 2026 году. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:49:00+03:00
2025-11-12T14:49:00+03:00
2025-11-12T14:56:00+03:00
Приглашение Токаева посетить Казахстан с госвизитом следующем году
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан с госвизитом следующем году, президент России ответил, что приедет с удовольствием.
Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в 2026 году