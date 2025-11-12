Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Токаев пригласил Путина посетить Казахстан в следующем году

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить с государственным визитом республику в 2026 году.

"Я с удовольствием Вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом", - сказал Токаев на переговорах с Путиным

Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Вечером в этот же день президенты встретились в Кремле и побеседовали один на один за неформальным ужином.

В среду в Кремле проходят официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне. Встреча лидеров началась с беседы в узком составе, а затем продолжится переговорами в расширенном составе с участием делегаций.