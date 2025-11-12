Рейтинг@Mail.ru
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 12.11.2025 (обновлено: 18:29 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054569087.html
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев
Россия играет исключительную роль в мировой истории и определяет ход глобальных процессов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:00:00+03:00
2025-11-12T18:29:00+03:00
в мире
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054568309.html
россия
казахстан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, касым-жомарт токаев, москва, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Москва, Владимир Путин
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев

Токаев: Россия играет исключительную роль в истории

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время обращения в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия играет исключительную роль в мировой истории и определяет ход глобальных процессов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Россия - это уникальная страна, цивилизация, великая держава, сыгравшая и по сей день играющая исключительную роль в мировой истории и определяющая ход глобальных процессов", - сказал Токаев.
Он также отметил, что Казахстан как ближайший союзник и надежный друг заинтересован в сильной и стабильной России. Токаев добавил, что переговоры, которые прошли в среду, показали, что внешние вызовы не способны пошатнуть "монолитный фундамент взаимного доверия между Россией и Казахстаном".
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне состоялись в Кремле в среду.
В среду по итогам переговоров в Кремле президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Тосты Путина и Токаева на приеме в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин предложил тост за дружбу и процветание народов России и Казахстана
Вчера, 17:58
 
В миреРоссияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала