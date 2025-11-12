Токаев рассказал о строительстве в Казахстане первой АЭС при участии России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 9 тысяч человек будут задействованы при строительстве первой АЭС в Казахстане при участии "Росатома", заявил в среду казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан при участии международного консорциума во главе с "Росатомом" приступил к строительству первой АЭС. Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более 6 тысяч рабочих и более 3 тысяч специалистов среднего звена", - сказал он на открытии форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
При это повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты, добавил Токаев.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходят в среду в Кремле.
В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в посёлке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Председатель казахстанского агентства по атомной энергии Саткалиев сообщил, что стоимость первой атомной электростанции в Казахстане, исходя из мировой практики, может достичь 14 миллиардов долларов.