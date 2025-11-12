Токаев заявил о высоком уровне доверия между Россией и Казахстаном

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Декларация о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества указывает на высокий уровень доверия, а также открывает перспективы сотрудничества между народами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Только что мы с президентом Владимиром Владимировичем Путиным подписали декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами", - сказал Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров.