Токаев заявил о высоком уровне доверия между Россией и Казахстаном
2025-11-12T17:10:00+03:00
в мире
казахстан
россия
касым-жомарт токаев
казахстан
россия
Токаев заявил о высоком уровне доверия между Россией и Казахстаном
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Декларация о переходе отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества указывает на высокий уровень доверия, а также открывает перспективы сотрудничества между народами, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Только что мы с президентом Владимиром Владимировичем Путиным подписали декларацию о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами", - сказал Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров.