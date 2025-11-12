Токаев оценил переговоры с Путиным

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев высоко оценил состоявшиеся в среду переговоры с российским лидером Владимиром Путиным: они прошли в доверительной атмосфере и принесли практическую пользу.

"Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры. Они прошли в открытой доверительной атмосфере и принесли практическую пользу. Мы предметно обсудили весь спектр двусторонней и многосторонней повестки, договорились поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях", - сказал он по итогам встречи.