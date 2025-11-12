https://ria.ru/20251112/tokaev-2054539035.html
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны - РИА Новости, 12.11.2025
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его личный вклад в укрепление отношений Москвы и... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:54:00+03:00
2025-11-12T16:54:00+03:00
2025-11-12T16:54:00+03:00
в мире
россия
москва
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095700_0:397:2934:2047_1920x0_80_0_0_405987e6075c22be4f6c281651bd3302.jpg
https://ria.ru/20251112/putin-2054535299.html
россия
москва
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095700_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_9d4f2a9ea5ae2f8df9da9a0dfb68c3a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений России и Казахстана