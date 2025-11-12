Рейтинг@Mail.ru
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны
16:54 12.11.2025
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его личный вклад в укрепление отношений Москвы и... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
москва
астана
касым-жомарт токаев
владимир путин
в мире, россия, москва, астана, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
Токаев поблагодарил Путина за вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за его личный вклад в укрепление отношений Москвы и Астаны.
"Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Мы в Казахстане знаем и уважаем президента России как государственного деятеля глобального масштаба", - сказал Токаев по итогам российско-казахстанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Путин оценил переговоры с Токаевым
В миреРоссияМоскваАстанаКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
