Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев
14:45 12.11.2025 (обновлено: 22:41 12.11.2025)
Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев
Стратегическое партнерство России и Казахстана является не просто фигурой речи, Астана с ответственностью подходит к обязательствам с Москвой, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
астана
в мире, россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Стратегическое партнерство России и Казахстана является не просто фигурой речи, Астана с ответственностью подходит к обязательствам с Москвой, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.
"Стратегическое партнерство, союзнические отношения между нашими государствами – это не просто фигура речи или политическая вежливость, а на самом деле это суть нашего сотрудничества. И мы со всей ответственностью подходим к нашим обязательствам в том, что касается подписанных документов", - сказал Токаев на российско-казахстанских переговорах.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан активно работают на международной арене, заявил Путин
В миреРоссияКазахстанАстанаКасым-Жомарт Токаев
 
 
Заголовок открываемого материала