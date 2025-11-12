https://ria.ru/20251112/tokaev-2054487876.html
Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев
Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев - РИА Новости, 12.11.2025
Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев
Стратегическое партнерство России и Казахстана является не просто фигурой речи, Астана с ответственностью подходит к обязательствам с Москвой, заявил... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:45:00+03:00
2025-11-12T14:45:00+03:00
2025-11-12T22:41:00+03:00
в мире
россия
казахстан
астана
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054391592_0:269:3012:1963_1920x0_80_0_0_99f8dba65849fb65b128e4507ee4758e.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054487241.html
россия
казахстан
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054391592_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e163ea6a16215a463b83177cee556d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, астана, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Астана, Касым-Жомарт Токаев
Астана с ответственность подходит к обязательствам с Россией, заявил Токаев
Токаев заявил, что Казахстан с ответственностью подходит к обязательствам с РФ