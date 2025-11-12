Рейтинг@Mail.ru
Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 12.11.2025 (обновлено: 12:08 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054432546.html
Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 12.11.2025
Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:04:00+03:00
2025-11-12T12:08:00+03:00
россия
москва
казахстан
касым-жомарт токаев
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054434266_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_195c78c15e450527e2788c09efb08121.jpg
https://ria.ru/20251112/tokaev-2054430933.html
россия
москва
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата президентом Казахстана Токаевым
Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата президентом Казахстана Токаевым.
2025-11-12T12:04
true
PT1M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054434266_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11ff880c30b9023a0d2a43a21520190a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, казахстан, касым-жомарт токаев, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
На венок прикреплена лента в цветах казахстанского флага.
Токаев во вторник прибыл в Россию с государственным визитом. Тогда же состоялась первая встреча казахстанского лидера с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита. Официальная программа его пребывания в Москве начнется в среду, как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что политики в онлайн-формате примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана, сделают заявление для СМИ и подпишут пакет документов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев назвал темы разговора с Путиным
Вчера, 11:57
 
РоссияМоскваКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала