Президент Казахстана возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:04:00+03:00
