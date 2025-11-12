https://ria.ru/20251112/svo-2054449263.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:45:00+03:00
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки