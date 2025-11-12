Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 12.11.2025 (обновлено: 12:46 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/svo-2054449263.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ - РИА Новости, 12.11.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ
ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T12:45:00+03:00
2025-11-12T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_0:27:3545:2021_1920x0_80_0_0_4b35d0e4b2b6a041e5879ebb6ce74592.jpg
https://ria.ru/20251112/krasnoarmeysk-2054448973.html
днепропетровская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911729_407:0:3138:2048_1920x0_80_0_0_95b57d890e78da258196f1d2bcb2d02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 250 военных ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 250 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области, добавили в ведомстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
ВС России активно наступают в западной части Красноармейска
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала