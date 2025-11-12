Рейтинг@Mail.ru
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой" - РИА Новости, 12.11.2025
20:44 12.11.2025
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой" - РИА Новости, 12.11.2025
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"
Демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма, в которых обвиняемый в торговле несовершеннолетними... РИА Новости, 12.11.2025
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
Новости
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"

В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "нелаявшей собакой"

Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма, в которых обвиняемый в торговле несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейна упоминает действующего президента Дональда Трампа, называя его "собакой, которая не лаяла".
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Опубликованные в среду письма были переданы наследниками Эпштейна, которые получили повестку из конгресса.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Сокамерник Эпштейна рассказал о его сделке с прокурорами
6 ноября, 05:38
"Демократы из комитета по надзору получили новые электронные письма от наследников Джеффри Эпштейна, которые вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и его осведомленности об ужасающих преступлениях Эпштейна", - говорится в заявлении.
В одном из писем Эпштейн написал своей пособнице Гислейн Максвелл: "Хочу, чтобы вы поняли, что эта собака, которая не лаяла - это Трамп... (Жертва преступления) провела с ним несколько часов у меня дома... его ни разу не упомянули... начальник полиции... и т.д. Я на 75% уверен".
Имя жертвы, упомянутой Эпштейном в письме, удалено публикаторами.
В еще одном письме, адресованном журналисту Майклу Вулффу, Эпштейн сообщает, что Трамп, который, "конечно, знал о девушках", попросил его отказаться от членства в клубе Мар-а-Лаго. Как отмечает, телеканал CNN, по-видимому, речь идет о переманивании персонала из спа-салона.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Пособница Эпштейна рада комфортным условиям в новой тюрьме, сообщает NBC
8 ноября, 20:20
В третьем письме Вулфф предупреждает Эпштейна о том, что CNN может спросить Трампа об их отношениях во время дебатов. В переписке говорится, что отрицание Трампом своих визитов в дом Эпштейна может принести последнему "ценный пиар и политическую валюту".
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Эпштейном
22 октября, 11:22
 
