В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Демократы из комитета по надзору палаты представителей конгресса США опубликовали три электронных письма, в которых обвиняемый в торговле несовершеннолетними финансист Джеффри Эпштейна упоминает действующего президента Дональда Трампа, называя его "собакой, которая не лаяла".

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы. Опубликованные в среду письма были переданы наследниками Эпштейна, которые получили повестку из конгресса.

"Демократы из комитета по надзору получили новые электронные письма от наследников Джеффри Эпштейна, которые вызывают серьезные вопросы о Дональде Трампе и его осведомленности об ужасающих преступлениях Эпштейна", - говорится в заявлении.

В одном из писем Эпштейн написал своей пособнице Гислейн Максвелл: "Хочу, чтобы вы поняли, что эта собака, которая не лаяла - это Трамп... (Жертва преступления) провела с ним несколько часов у меня дома... его ни разу не упомянули... начальник полиции... и т.д. Я на 75% уверен".

Имя жертвы, упомянутой Эпштейном в письме, удалено публикаторами.

В еще одном письме, адресованном журналисту Майклу Вулффу, Эпштейн сообщает, что Трамп, который, "конечно, знал о девушках", попросил его отказаться от членства в клубе Мар-а-Лаго. Как отмечает, телеканал CNN, по-видимому, речь идет о переманивании персонала из спа-салона.

В третьем письме Вулфф предупреждает Эпштейна о том, что CNN может спросить Трампа об их отношениях во время дебатов. В переписке говорится, что отрицание Трампом своих визитов в дом Эпштейна может принести последнему "ценный пиар и политическую валюту".

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.