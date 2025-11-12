В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон пиаром и попыткой отвлечь внимание от неудач не фронте.