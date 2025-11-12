https://ria.ru/20251112/sovfedja-2054396469.html
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром - РИА Новости, 12.11.2025
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром
Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:49:00+03:00
2025-11-12T09:49:00+03:00
2025-11-12T09:49:00+03:00
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831347831_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1abb88f109f94dbbe5239c34a836ad3f.jpg
https://ria.ru/20250819/putin-2036200039.html
https://ria.ru/20251112/zapad-2054291628.html
херсон
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831347831_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fce439cf08da9f3d92a455b7dc43bfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром
Сенатор Басюк назвал визит Зеленского в Херсон пиаром
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон пиаром и попыткой отвлечь внимание от неудач не фронте.
Ранее Зеленский
сообщил, что посетил во вторник Херсон
, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.
"Все это попытка отвести внимание от коррупционных скандалов и катастрофы ВСУ
на фронте... И конечно же, пиар, чтобы показать своим западным кураторам хоть какую-нибудь "перемогу", - сказал Басюк.
По его словам, планы Зеленского нарастить оборону Херсона больше похожи на конвульсии.
"Бездумное командование, массовое дезертирство, которое, кстати, киевский режим сам признает, откуда брать силы?" - сказал сенатор.
Херсонская область
- регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.