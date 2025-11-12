Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром - РИА Новости, 12.11.2025
09:49 12.11.2025
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром - РИА Новости, 12.11.2025
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром
Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T09:49:00+03:00
2025-11-12T09:49:00+03:00
в мире
херсон
херсонская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет федерации рф
херсон
херсонская область
россия
в мире, херсон, херсонская область , россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет федерации рф
В мире, Херсон, Херсонская область , Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
В Совфеде назвали визит Зеленского в Херсон пиаром

Сенатор Басюк назвал визит Зеленского в Херсон пиаром

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в комментарии РИА Новости назвал визит Владимира Зеленского в подконтрольный ВСУ город Херсон пиаром и попыткой отвлечь внимание от неудач не фронте.
Ранее Зеленский сообщил, что посетил во вторник Херсон, где провел совещание с военными. Он также опубликовал фото и видео на фоне городской стелы.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
"Небо и земля": на Западе сравнили визиты Путина и Зеленского в США
19 августа, 03:20
"Все это попытка отвести внимание от коррупционных скандалов и катастрофы ВСУ на фронте... И конечно же, пиар, чтобы показать своим западным кураторам хоть какую-нибудь "перемогу", - сказал Басюк.
По его словам, планы Зеленского нарастить оборону Херсона больше похожи на конвульсии.
"Бездумное командование, массовое дезертирство, которое, кстати, киевский режим сам признает, откуда брать силы?" - сказал сенатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
"Начал раздражать". Запад дал старт свержению Зеленского
08:00
 
В миреХерсонХерсонская областьРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
