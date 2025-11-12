Россия и Казахстан будут укреплять финансовое сотрудничество

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.