Россия и Казахстан будут укреплять финансовое сотрудничество
2025-11-12T17:21:00+03:00
россия
казахстан
россия
казахстан
россия, казахстан
Россия и Казахстан будут укреплять финансовое сотрудничество
Россия и Казахстан намерены расширять использование нацвалют
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе расширять использование национальных валют в расчетах, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны будут и далее укреплять финансовое сотрудничество, в том числе направленное на расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие платежных инфраструктур", - говорится в документе.