Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан заявили о намерении развивать сотрудничество на космодроме Байконур в целях исследования космического пространства и создания национальной космической программы Казахстана, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.