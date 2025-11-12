Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре - РИА Новости, 12.11.2025
17:38 12.11.2025
Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре
Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре
Россия и Казахстан заявили о намерении развивать сотрудничество на космодроме Байконур в целях исследования космического пространства и создания национальной... РИА Новости, 12.11.2025
2025
Россия и Казахстан планируют развивать сотрудничество на Байконуре

Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество на Байконуре

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан заявили о намерении развивать сотрудничество на космодроме Байконур в целях исследования космического пространства и создания национальной космической программы Казахстана, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"В ознаменование 70-летия космодрома Байконур, вклад которого в научно-технический прогресс человечества трудно переоценить, стороны намерены развивать долгосрочное сотрудничество на этом объекте в целях исследования и мирного использования космического пространства, создания национальной космической программы Республики Казахстан", - говорится в тексте декларации.
