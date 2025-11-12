Рейтинг@Mail.ru
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией
03:11 12.11.2025 (обновлено: 05:36 12.11.2025)
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией
Итальянское правительство пытается заставить граждан принять возможность войны с Россией, заявил профессор Туринского университета Анджело д'Орси в интервью... РИА Новости, 12.11.2025
"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией

Профессор д'Орси осудил правительство Италии за разжигание ненависти к русским

Вид города Рима
Вид города Рима. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Итальянское правительство пытается заставить граждан принять возможность войны с Россией, заявил профессор Туринского университета Анджело д'Орси в интервью изданию l'AntiDiplomatico.
"Правители и журналисты хотят втянуть нас в войну и разжигают русофобию. <…> Все это на самом деле имеет свою цель: не просто ограничить наши свободы, но и заставить нас принять возможность войны, которая становится все более реальной. Но в конечном итоге ее, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России", — сказал он.
По мнению профессора, стремление Рима отменить русскую культуру говорит о невежестве и некомпетентности всех управленцев из Брюсселя.
"Но в то же время они готовят нас к атмосфере войны, и частью этой атмосферы войны является диктат, который не позволяет русскому оперному певцу, пианисту, музыканту, дирижеру играть, выражать себя, петь. <…> Мне больно видеть эту демонизацию русской культуры. <…> Россия является неотъемлемой частью Европы и неотъемлемой частью европейской идентичности, поэтому только невежды могут игнорировать это. Только невежды могут убедить нас, что Россия — варварская страна с Востока. Нам нужна Россия", — добавил д'Орси.
В ноябре в Италии отменили выступление российского певца Ильдара Абдразакова на сцене Филармонического театра Вероны в связи с нападками на него представителей отдельных русофобских политических сил. До этого там уже отменяли концерт российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был состояться в июле, без объяснения причин.
