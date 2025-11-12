"Нам нужна Россия": в Италии рассказали о росте недовольства русофобией

«

"Правители и журналисты хотят втянуть нас в войну и разжигают русофобию. <…> Все это на самом деле имеет свою цель: не просто ограничить наши свободы, но и заставить нас принять возможность войны, которая становится все более реальной. Но в конечном итоге ее, вероятно, не произойдет, потому что только сумасшедшие преступники могут отважиться на войну против России", — сказал он.