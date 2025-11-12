Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"
Футбол
 
15:48 12.11.2025
Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"
Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"
Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского "Локомотива", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"

Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора московского "Локомотива"

© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"Борис Ротенберг
Борис Ротенберг - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Локомотив"
Борис Ротенберг. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского "Локомотива", сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение было принято на совете директоров "Локомотива" в среду, 12 ноября. Борис Ротенберг ранее занимал позицию заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола клуба.
Юрий Нагорных - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Нагорных отреагировал на сообщения о смене топ-менеджмента "Локомотива"
3 апреля, 15:50
"Локомотив" много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе "Локомотива", и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в "Локомотиве" — это большая ответственность, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас всё получится", - сказал Ротенберг.
Леонченко 53 года, он был гендиректором клуба с декабря 2020 года. С 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя в Совете профессионального союза футболистов и тренеров. В 1994 году провел 11 матчей за "Локомотив".
Ротенбергу 39 лет. За 17 матчей в составе железнодорожников он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Помимо "Локомотива", Ротенберг представлял московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". В 2022 году завершил карьеру игрока, после чего был назначен директором департамента развития молодежного футбола, а затем заместителем генерального директора по развитию этой области в команде.
"Локомотив" по итогам первого круга располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков. В 16-м туре команда примет 23 ноября лидера таблицы "Краснодар".
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Локомотив" до конца сезона будет поддерживать интригу, считает Мостовой
4 ноября, 15:03
 
Футбол
 
