Ротенберг сменил Леонченко на посту гендиректора "Локомотива"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского "Локомотива", сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение было принято на совете директоров "Локомотива" в среду, 12 ноября. Борис Ротенберг ранее занимал позицию заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола клуба.
"Локомотив" много для меня сделал, и я всегда чувствовал в этом клубе огромную поддержку. Я уже давно работаю в системе "Локомотива", и у меня есть понимание, насколько важен этот клуб для железнодорожников. Работать в "Локомотиве" — это большая ответственность, и я сделаю всё возможное, чтобы оправдать доверие руководства и болельщиков. Это новый вызов для меня, и я уверен, что вместе у нас всё получится", - сказал Ротенберг.
Леонченко 53 года, он был гендиректором клуба с декабря 2020 года. С 2008 по 2019 год занимал посты исполнительного директора и председателя в Совете профессионального союза футболистов и тренеров. В 1994 году провел 11 матчей за "Локомотив".
Ротенбергу 39 лет. За 17 матчей в составе железнодорожников он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. Помимо "Локомотива", Ротенберг представлял московское "Динамо", "Ростов", подмосковные "Химки" и владикавказскую "Аланию". В 2022 году завершил карьеру игрока, после чего был назначен директором департамента развития молодежного футбола, а затем заместителем генерального директора по развитию этой области в команде.
"Локомотив" по итогам первого круга располагается на четвертой строчке в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 30 очков. В 16-м туре команда примет 23 ноября лидера таблицы "Краснодар".