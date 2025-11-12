https://ria.ru/20251112/rossiya-2054565600.html
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в газовой сфере
12.11.2025
Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в газовой сфере
Россия и Казахстан договорились уделять особое внимание развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились уделять особое внимание развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны и обеспечению надежной защиты трансграничной инфраструктуры, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны, а также обеспечению надежной защиты критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры", - говорится в документе.
Отмечается, что Россия
и Казахстан
подчеркнули значимость своевременной и качественной реализации проекта газоснабжения северных и восточных регионов Казахстана как одного из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.
Кроме того, стороны выступают за бесперебойную и устойчивую работу Каспийского трубопроводного консорциума, играющего ключевую роль в обеспечении энергетической стабильности и развитии экономического сотрудничества в регионе.