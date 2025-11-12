Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров. Архивное фото

Россия и Казахстан договорились о сотрудничестве в газовой сфере

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан договорились уделять особое внимание развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны и обеспечению надежной защиты трансграничной инфраструктуры, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Текст декларации опубликован на сайте Кремля.

"Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны, а также обеспечению надежной защиты критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры", - говорится в документе.

Отмечается, что Россия Казахстан подчеркнули значимость своевременной и качественной реализации проекта газоснабжения северных и восточных регионов Казахстана как одного из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия.