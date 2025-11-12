https://ria.ru/20251112/rossija-2054583398.html
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
Россия и Казахстан, подписав декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, зафиксировали... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:30:00+03:00
2025-11-12T18:30:00+03:00
2025-11-12T18:30:00+03:00
в мире
россия
казахстан
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054570957.html
https://ria.ru/20251112/dogovorennost-2054565207.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
Песков: Россия и Казахстан зафиксировали волю быть привилегированными союзниками