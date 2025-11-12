Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/rossija-2054583398.html
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана - РИА Новости, 12.11.2025
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана
Россия и Казахстан, подписав декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, зафиксировали... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T18:30:00+03:00
2025-11-12T18:30:00+03:00
в мире
россия
казахстан
дмитрий песков
касым-жомарт токаев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054570957.html
https://ria.ru/20251112/dogovorennost-2054565207.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, дмитрий песков, касым-жомарт токаев, владимир путин
В мире, Россия, Казахстан, Дмитрий Песков, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали декларацию о партнерстве России и Казахстана

Песков: Россия и Казахстан зафиксировали волю быть привилегированными союзниками

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан, подписав декларацию о переходе двусторонних отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, зафиксировали волю быть привилегированными союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о переходе отношений Казахстана и РФ на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Токаев уверен, что поколения России и Казахстана сохранят традиции дружбы
Вчера, 18:06
"Это четкие более расширенные формулировки. Это фиксация политической воли двух государств быть действительно привилегированными партнерами и союзниками", - сказал Песков "Первому каналу".
"Это очень важно", - добавил он.
Токаев во вторник прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом. Официальные российско-казахстанские переговоры на высшем уровне проходили в среду в Кремле. В этот же день лидеры вместе по видеосвязи обратились к участникам форума, который проходит в казахстанском Уральске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия и Казахстан продолжат сотрудничество в образовательной сфере
Вчера, 17:49
 
В миреРоссияКазахстанДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала