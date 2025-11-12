Россия и Казахстан отметили ключевую роль ОДКБ в поддержании стабильности

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отметили ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в поддержании региональной стабильности, будут стремиться к наращиванию ее потенциала, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.