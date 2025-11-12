Россия и Казахстан отметили ключевую роль ОДКБ в поддержании стабильности

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан отметили ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в поддержании региональной стабильности, будут стремиться к наращиванию ее потенциала, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают ключевую роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности и подчеркивают стремление к дальнейшему наращиванию потенциала этой организации, в том числе в рамках предстоящего в 2026 году председательства в ней Российской Федерации. Стороны будут способствовать совершенствованию механизмов кризисного реагирования ОДКБ, повышению боеспособности сил и средств системы коллективной безопасности, углублению взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами", - говорится в документе.
Подчеркивается, что фундаментальным интересам сторон отвечает формирование надежной архитектуры равной и неделимой безопасности на Евразийском континенте.
"К ее системообразующим элементам относятся Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - говорится в тексте декларации.