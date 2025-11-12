https://ria.ru/20251112/rossija-2054564650.html
Москва и Астана заявили о важности стабильных транспортных коридоров
Москва и Астана заявили о важности стабильных транспортных коридоров - РИА Новости, 12.11.2025
Москва и Астана заявили о важности стабильных транспортных коридоров
РФ и Казахстан признают важность формирования стабильных международных транспортных коридоров, не подверженных политической конъюнктуре, говорится в декларации... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:47:00+03:00
2025-11-12T17:47:00+03:00
2025-11-12T17:47:00+03:00
в мире
россия
казахстан
москва
россия
казахстан
москва
Москва и Астана заявили о важности стабильных транспортных коридоров
РФ и Казахстан заявили о важности формирования стабильных транспортных коридоров
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан признают важность формирования стабильных международных транспортных коридоров, не подверженных политической конъюнктуре, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Стороны признают важность формирования стабильных, не подверженных политической конъюнктуре международных транспортных коридоров, модернизации и расширения логистической инфраструктуры, обеспечивающей экономический суверенитет", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Стороны также подтвердили, что одним из ключевых направлений сотрудничества является создание единого евразийского транспортно-логистического каркаса, позволяющего укрепить региональную взаимосвязанность и диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных и безопасных цепочек поставок.
"Особое значение будут иметь усилия по наращиванию пропускной способности Международного транспортного коридора "Север - Юг" и его сопряжению с другими транспортными артериями в регионе", - отмечается в документе.
продолжат сотрудничество по формированию новых и модернизации существующих международных транспортных коридоров, в частности маршрута "Западная Европа - Западный Китай".
"Особое внимание также будет уделяться улучшению трансграничной логистической инфраструктуры, в том числе реконструкции и совершенствованию пунктов пропуска на российско-казахстанской государственной границе с применением современных цифровых решений. Стороны будут также взаимодействовать в рамках инициативы "Трансалтайский диалог", нацеленной на развитие потенциала евразийского "алтайского" региона", - сообщается в декларации.