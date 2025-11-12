Москва и Астана заявили о важности стабильных транспортных коридоров

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии подписания документов по итогам российско-казахстанских переговоров

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. РФ и Казахстан признают важность формирования стабильных международных транспортных коридоров, не подверженных политической конъюнктуре, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"Стороны признают важность формирования стабильных, не подверженных политической конъюнктуре международных транспортных коридоров, модернизации и расширения логистической инфраструктуры, обеспечивающей экономический суверенитет", - сообщается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны также подтвердили, что одним из ключевых направлений сотрудничества является создание единого евразийского транспортно-логистического каркаса, позволяющего укрепить региональную взаимосвязанность и диверсифицировать потоки грузов за счет более эффективных, надежных и безопасных цепочек поставок.

"Особое значение будут иметь усилия по наращиванию пропускной способности Международного транспортного коридора "Север - Юг" и его сопряжению с другими транспортными артериями в регионе", - отмечается в документе.

Кроме того, Россия Казахстан продолжат сотрудничество по формированию новых и модернизации существующих международных транспортных коридоров, в частности маршрута "Западная Европа - Западный Китай".