https://ria.ru/20251112/rossija-2054563606.html
Москва и Астана договорились продолжить работу в области энергоперехода
Москва и Астана договорились продолжить работу в области энергоперехода - РИА Новости, 12.11.2025
Москва и Астана договорились продолжить работу в области энергоперехода
Россия и Казахстан продолжат работу в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, говорится в Декларации о переходе... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:45:00+03:00
2025-11-12T17:45:00+03:00
2025-11-12T17:45:00+03:00
россия
казахстан
астана
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_0:83:3403:1997_1920x0_80_0_0_d1a7182a60ea3d038235e4feff146f7a.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054562963.html
россия
казахстан
астана
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054532100_330:0:3059:2047_1920x0_80_0_0_3323b1659733e3864a41590a660c7db3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, астана, москва, в мире
Россия, Казахстан, Астана, Москва, В мире
Москва и Астана договорились продолжить работу в области энергоперехода
РФ и Казахстан продолжат работу в области материалов для энергоперехода
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат работу в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны продолжат практическое взаимодействие в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, с опорой на построение международных производственно-сбытовых цепочек", - говорится в документе.