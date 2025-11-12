Москва и Астана договорились продолжить работу в области энергоперехода

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат работу в области критически важных сырьевых материалов, необходимых для энергоперехода, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.