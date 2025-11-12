Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в сфере экологии

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в области охраны окружающей среды, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.