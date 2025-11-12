https://ria.ru/20251112/rossija-2054563455.html
Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в сфере экологии
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены укреплять сотрудничество в области охраны окружающей среды, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте
Кремля.
"Стороны намерены укреплять сотрудничество в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, уделяя должное внимание двусторонним договоренностям и международным договорам, участниками которых они являются", - следует из документа.
Также отмечается, что для сбережения уникальных природных экосистем приграничных территорий РФ
и Казахстана
будет продолжена совместная деятельность по устойчивому управлению трансграничными водными объектами, развитию системы трансграничных особо охраняемых природных территорий и сохранению биологического разнообразия, предотвращению и снижению рисков природных катаклизмов.