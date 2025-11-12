https://ria.ru/20251112/rossija-2054562963.html
Россия и Казахстан назвали попытки вмешательства в дела стран недопустимыми
Россия и Казахстан назвали попытки вмешательства в дела стран недопустимыми - РИА Новости, 12.11.2025
Россия и Казахстан назвали попытки вмешательства в дела стран недопустимыми
Россия и Казахстан считают недопустимыми попытки использовать информационные технологии для вмешательства во внутренние дела стран, в том числе в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:43:00+03:00
2025-11-12T17:43:00+03:00
2025-11-12T17:43:00+03:00
в мире
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_328cb341bfb7e84f2a6659c7ec74c684.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054562664.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054541940_356:0:3085:2047_1920x0_80_0_0_831a4622abf1047d55d0c4efae07142d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, казахстан
В мире, Россия, Казахстан
Россия и Казахстан назвали попытки вмешательства в дела стран недопустимыми
РФ и Казахстан в декларации назвали вмешательство в дела стран недопустимым
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан считают недопустимыми попытки использовать информационные технологии для вмешательства во внутренние дела стран, в том числе в диверсионно-террористических целях, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"Стороны намерены углублять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности... считают недопустимыми попытки использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств, а также в диверсионно-террористических целях", - говорится в документе.