Россия и Казахстан подчеркивают значение договора о границе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подчеркивают основополагающее значение договора о российско-казахстанской государственной границе, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.