Россия и Казахстан подчеркивают значение договора о границе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан подчеркивают основополагающее значение договора о российско-казахстанской государственной границе, говорится в декларации о переходе межгосударственных отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
"В свете отмечаемого в нынешнем году 20-летия Договора между РФ и Казахстаном о российско-казахстанской государственной границе от 18 января 2005 года стороны подчеркивают основополагающее и глубоко символическое значение данного документа в контексте взаимного доверия и уважения к суверенитету и территориальной целостности обоих государств", - следует из документа.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду по итогам переговоров в Кремле подписали декларацию о переходе межгосударственных отношений РФ и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.