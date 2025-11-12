Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество по биобезопасности

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан намерены развивать сотрудничество в области биологической безопасности, говорится в Декларации о переходе межгосударственных отношений РФ и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.