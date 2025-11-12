https://ria.ru/20251112/rossija-2054562064.html
Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
2025
Россия и Казахстан договорились развивать сотрудничество по биобезопасности
